Каток Rideau Canal Skateway в Оттаве может не открыться из-за теплой зимы

Для формирования надежно льда на катке температура должна стабильно держаться на уровне от -10 до -20 °C.

Каток Rideau Canal Skateway в канадской Оттаве, который считается самым большим открытым катком в мире, оказался в опасности из-за глобальной проблемы изменения климата — на фоне теплой зимы там не образовалось льда. Обычно канал открывался в декабре, однако со временем дата начала смещаться.

В Министерстве окружающей среды Канады заявили, что Оттава переживает третью самую теплую зиму в истории, когда большую часть декабря и января температура находилась на уровне чуть ниже нуля. В итоге на катке не смогли подготовить качественное покрытие — для замерзания нужно чтобы в течение двух недель температура в городе опустилась по меньшей мере до минус 10 градусов Цельсия.

Ранее американская горнолыжница Микаэла Шиффрин и другие спортсмены написали письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), в котором призвали принять меры для решения глобальной проблемы изменения климата. Письмо было озаглавлено как «Наш спорт находится в опасности».

Согласно метеопрогнозам, в Оттаве будет теплеть. При этом для формирования надежно льда на катке температура должна стабильно держаться на уровне от -10 до -20 °C.

Rideau Canal Skateway представляет собой ледовую трассу протяженностью 7,8 км, проходящую через центр Оттавы. Она сопоставима с размерами 90 олимпийских катков и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Министр окружающей среды Канады Стивен Гильбо назвал ситуацию с катком еще одним примером, как меняется климат в стране.