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Новости Разработчик Telegram прокомментировал претензии WhatsApp о низкой безопасности

Разработчик Telegram прокомментировал претензии WhatsApp о низкой безопасности

Виктория Христова Фев 16, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Разработчик Telegram прокомментировал претензии WhatsApp о низкой безопасности отключены 32 Просмотров

Разработчик Telegram Реми Вон прокомментировал заявления представителя команды мессенджера WhatsApp Уилла Кэткарта о низкой безопасности детища Павла Дурова. 

Вон уточнил, что претензии конкурентов основаны на статье издания Wired. Материалы последнего содержат много ошибок и не учли комментариев от разработчиков Telegram.

Вон составил таблицу, где не только перечисляет заблуждения журналистов, но и опровергает их. Так, на возражение, что в Telegram есть геопозиционирование разработчик ответил, что это миф. Сделать информацию о своем местоположении доступным для окружающих может только сам владелец аккаунта.  На февраль 203 года – это сделали лишь 0,01% пользователей мессенджера, уточнили в администрации проекта.

На возмущение со стороны WhatsApp  о недостатках протокола шифрования Telegram (E2EE) в сфере независимого мониторинга Вон напомнил, что эксперты итальянского университета Удине провели аналитику безопасности протокола MTProto 2.0 мессенджера.

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