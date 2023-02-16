Разработчик Telegram прокомментировал претензии WhatsApp о низкой безопасности

Разработчик Telegram Реми Вон прокомментировал заявления представителя команды мессенджера WhatsApp Уилла Кэткарта о низкой безопасности детища Павла Дурова.

Вон уточнил, что претензии конкурентов основаны на статье издания Wired. Материалы последнего содержат много ошибок и не учли комментариев от разработчиков Telegram.

Вон составил таблицу, где не только перечисляет заблуждения журналистов, но и опровергает их. Так, на возражение, что в Telegram есть геопозиционирование разработчик ответил, что это миф. Сделать информацию о своем местоположении доступным для окружающих может только сам владелец аккаунта. На февраль 203 года – это сделали лишь 0,01% пользователей мессенджера, уточнили в администрации проекта.

На возмущение со стороны WhatsApp о недостатках протокола шифрования Telegram (E2EE) в сфере независимого мониторинга Вон напомнил, что эксперты итальянского университета Удине провели аналитику безопасности протокола MTProto 2.0 мессенджера.