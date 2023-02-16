Бюджетное управление Конгресса США предупредило о риске дефолта

У США могут закончиться средства на обслуживание внешнего долга между июлем и сентябрем, если лимит долга не будет повышен. Такое заключение сделало управление Конгресса США по бюджету.

«Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года»,— говорится в отчете управления.

«В результате правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе»,— сообщается в документе.

Сейчас потолок заимствований правительства США для оплаты текущих обязательств составляет около $31,4 трлн. Из-за приближения госдолга к лимиту Минфин США начал применять чрезвычайные меры.

В конце 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, повысивший потолок госдолга страны на $2,5 трлн. Такое решение было связано с тем, что США потратили триллионы долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Только на пособия по безработице было направлено $5 трлн.