Как выглядит ситуация с заимствованиями для канадцев в 2023 году?

Восьмое подряд повышение ставки Банком Канады в начале года вновь увеличило стоимость заимствований для десятков канадских домовладельцев, и многие из тех, кто брал ипотечные кредиты в условиях рекордно низких ставок в 2020 году, столкнулись с самыми острыми проблемами.

Восьмое подряд повышение ставки Банком Канады в начале года вновь увеличило стоимость заимствований для десятков канадских домовладельцев, и многие из тех, кто брал ипотечные кредиты в условиях рекордно низких ставок в 2020 году, столкнулись с самыми острыми проблемами.

Учетная ставка Банка, которая задает тенденцию к переменным процентным ставкам по всей стране, выросла на 425 процентных пунктов за последние 11 месяцев, поскольку политики борются с инфляцией, которая резко возросла в первой половине 2022 года.

Тем не менее, не каждый специалист по ипотечным кредитам отвечает на шквал звонков от клиентов, чьи ипотечные кредиты в настоящее время оказываются проблемными. Крис Баргис, брокер и руководитель команды Mortgage Edge, рассказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что большинство его клиентов, которые выбрали переменный вариант во время низких ставок, ожидали повышения ставок и предприняли соответствующие действия до того, как Банк Канады приступил к серии повышений.

“Мы не видим, чтобы многие из наших клиентов с 2020 года испытывали трудности, потому что подавляющее большинство из тех, кто выбрал переменную в то время, воспользовались функцией конвертируемости в начале повышения ставок, во втором квартале 2022 года”, – сказал он.

“Те из наших клиентов, которые взяли ипотеку с фиксированной ставкой, выбрали пятилетний срок в диапазоне 1-3% и будут пользоваться стабильностью платежей до 2025 года. Мы рассылаем автоматические напоминания об их льготах по предоплате и погашению, поощряя людей включать ускоренную выплату основной суммы кредита в свои финансовые планы на ближайшие два-три года ”.

Последняя стратегия, по его словам, будет означать, что клиенты погасят свою ипотеку немного быстрее – и помогут им пережить возможный платежный шок, когда ипотека будет погашена по более высокой процентной ставке.

По словам Садика Буду, главного брокера Approved Financial, это станет важной сюжетной линией в ипотечной индустрии на 2023 год. Выступая в рамках панельной дискуссии на недавнем мероприятии Управления по регулированию финансовых услуг Онтарио (FSRA) в Торонто, он сказал, что специалисты по ипотечным кредитам будут играть центральную роль в оказании помощи заемщикам в удовлетворении их потребностей в финансировании.

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