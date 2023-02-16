NASA обнаружили экзопланету размером с Землю в 70 световых годах от Земли

Согласно последним данным NASA, открыто не менее 5250 подтвержденных экзопланет и 9208 кандидатов в экзопланеты. Первые экзопланеты были обнаружены в 1990-х годах.

Экзопланету размером с Землю, находящуюся всего в 70 световых годах от нас, обнаружила группа международных ученых, 15 февраля сообщает Fox News.

Экзопланета K2-415b вращается вокруг красного карлика K2-415.

«Будучи одной из звезд с наименьшей массой, которая, как известно, содержит транзитную планету размером с Землю, K2-415 будет интересной целью для дальнейших последующих наблюдений, включая дополнительный мониторинг лучевой скорости и транзитную спектроскопию», — говорят исследователи.

По словам ведущего автора работы Теруюки Хирано из Высшего университета перспективных исследований в Японии, несмотря на то, что найденная экзопланета не находится в пригодной для жизни зоне своей звезды-хозяина, — «существует вероятность того, что в системе скрывается другая планета, которая находится внутри обитаемой зоны».

Красный карлик K2-415 становится ближайшей к Земле звездой-хозяином, идентифицированной миссиями Kepler и K2.

«Одним из мотивов исследования планет вокруг таких маломассивных звезд является понимание и выяснение того, формируются ли и развиваются ли эти планеты так же, как планеты вокруг звезд солнечного типа», — пояснил Хирано.