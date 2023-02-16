Служащий Амазона намеренно разбил посылку, отправленную ко дню Святого Валентина

Можно ли доверять Амазону, как “надёжному партнёру” или как доставщик посылок ударом ноги разбил подарок. А просто так. А Амазон даже не извинился.

Хоть рубрику открывай “С нами вновь Лаваль”. Из этого города пришла очередная удивительная новость, которая попала на первую полосу известных местных СМИ. На сей раз речь о не таком уж серьёзном инциденте (хотя, как посмотреть, не очень приятно видеть, как выбранный тобой подарок для любимого человека превращается в осколки под ударом ноги неадекватного почтальона).

Об этом случае поведала газета Journal de Montréal, она же опубликовала видео с места происшествия, но посмотреть видео можно лишь на сайте газеты, поэтому ниже мы приводим адрес статьи, где можно “насладиться” зрелищем.

Дело имело место ещё 9 февраля, но пострадавший покупатель пытался сначала связаться с Амазоном и получить от того пояснения по происшествию. Поэтому он связался с прессой и передал для публикации видео только после того, как реакция Амазона на событие оказалась, скажем прямо, наплевательской.

9 февраля житель Лаваля получил заказанную им же посылку, в которой прибыли бокалы, украшенные сердечками — как раз к празднику. Доставщик посылки позвонил покупателю по телефону и отправил фотографию оставленной у двери посылки. Покупатель, который был на работе, тут же позвонил своей жене, которая была дома и которая тут же пошла забрать пакет.

Каково же было удивление женщины, когда коробка оказалась разбитой, а бокалы тоже были разбиты. Она позвонила мужу, который вообще не мог понять, в чём дело — ведь буквально пару минут назад он видел фотографию доставленной посылки, и та была цела.

Но на благо на доме установлена видеокамера. Покупатель посмотрел кадры видеосъемки, на которых явно видно, как доставщик после того, как он поставил посылку у двери и уведомил покупателя об этом, наносит по коробке сильный удар ногой, после чего со спокойной душой удаляется восвояси.

Случай неслыханный, но бывает всякое. Пьяный или под действием веществ сотрудник, а то и злится на Амазон, которому же придётся возмещать ущерб… И то просто злость выместил на постороннем предмете…

Удивила покупателя реакция Амазона. Когда человек связался с компанией и уведомил о случившимся, сотрудник вежливо ответил, что в случае порчи посылки, товар будет доставлен заново, а в качестве возмещения Амазон дарит покупателю аж бонус на 10 долларов.

И всё. Никаких извинений за испорченный праздник, никакого интереса к компрометирующему фирму видео, на котором её сотрудник (на куртке у него бейджик с лого Амазона, кстати) уничтожает чужое имущество, никаких извинений за инцидент.

Все попытки покупателя, которые он предпринял с целью получить разъяснения от Амазона, извинения и рассказ о принятых мерах остались без ответа. Амазон гордо промолчал. Так же промолчал и на попытки получить ответы на вопросы, сформулированные журналистами.

Бокалы, наверняка, будут доставлены вновь. Но хамское поведение фирмы оказалось под стать хамскому поведению работника. У покупателя, который рассказал об этом случае, нет больше никакого желания заказывать товары через Амазон, что логично.

Вот ссылка на видео, на котором запечетлено случившееся:

https://www.journaldemontreal.com/2023/02/15/video-un-livreur-damazon-detruit-son-colis-dun-coup-de-pied-a-laval