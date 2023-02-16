Служащий Амазона намеренно разбил посылку, отправленную ко дню Святого Валентина
Хоть рубрику открывай “С нами вновь Лаваль”. Из этого города пришла очередная удивительная новость, которая попала на первую полосу известных местных СМИ. На сей раз речь о не таком уж серьёзном инциденте (хотя, как посмотреть, не очень приятно видеть, как выбранный тобой подарок для любимого человека превращается в осколки под ударом ноги неадекватного почтальона).
Об этом случае поведала газета Journal de Montréal, она же опубликовала видео с места происшествия, но посмотреть видео можно лишь на сайте газеты, поэтому ниже мы приводим адрес статьи, где можно “насладиться” зрелищем.
Дело имело место ещё 9 февраля, но пострадавший покупатель пытался сначала связаться с Амазоном и получить от того пояснения по происшествию. Поэтому он связался с прессой и передал для публикации видео только после того, как реакция Амазона на событие оказалась, скажем прямо, наплевательской.
9 февраля житель Лаваля получил заказанную им же посылку, в которой прибыли бокалы, украшенные сердечками — как раз к празднику. Доставщик посылки позвонил покупателю по телефону и отправил фотографию оставленной у двери посылки. Покупатель, который был на работе, тут же позвонил своей жене, которая была дома и которая тут же пошла забрать пакет.
Каково же было удивление женщины, когда коробка оказалась разбитой, а бокалы тоже были разбиты. Она позвонила мужу, который вообще не мог понять, в чём дело — ведь буквально пару минут назад он видел фотографию доставленной посылки, и та была цела.
Но на благо на доме установлена видеокамера. Покупатель посмотрел кадры видеосъемки, на которых явно видно, как доставщик после того, как он поставил посылку у двери и уведомил покупателя об этом, наносит по коробке сильный удар ногой, после чего со спокойной душой удаляется восвояси.
Случай неслыханный, но бывает всякое. Пьяный или под действием веществ сотрудник, а то и злится на Амазон, которому же придётся возмещать ущерб… И то просто злость выместил на постороннем предмете…
Удивила покупателя реакция Амазона. Когда человек связался с компанией и уведомил о случившимся, сотрудник вежливо ответил, что в случае порчи посылки, товар будет доставлен заново, а в качестве возмещения Амазон дарит покупателю аж бонус на 10 долларов.
И всё. Никаких извинений за испорченный праздник, никакого интереса к компрометирующему фирму видео, на котором её сотрудник (на куртке у него бейджик с лого Амазона, кстати) уничтожает чужое имущество, никаких извинений за инцидент.
Все попытки покупателя, которые он предпринял с целью получить разъяснения от Амазона, извинения и рассказ о принятых мерах остались без ответа. Амазон гордо промолчал. Так же промолчал и на попытки получить ответы на вопросы, сформулированные журналистами.
Бокалы, наверняка, будут доставлены вновь. Но хамское поведение фирмы оказалось под стать хамскому поведению работника. У покупателя, который рассказал об этом случае, нет больше никакого желания заказывать товары через Амазон, что логично.
Вот ссылка на видео, на котором запечетлено случившееся:
https://www.journaldemontreal.com/2023/02/15/video-un-livreur-damazon-detruit-son-colis-dun-coup-de-pied-a-laval