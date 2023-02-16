Полив спиртом растущих растений, оказывается, весьма полезен для урожая

Готовимся к весенней посевной! Японские учёные получили многообещающие результаты, доказывающие полезность спирта в достижении хороших урожаев.

Учёные-исследователи центра RIKEN (Center for Sustainable Resource Science), уважаемого исследовательского научного центра Японии опубликовали результаты исследований, согласно которым, если поливать растущие растения спиртом, то это действие крайне благоприятно влияет на рост и общее развитие посевов. Этанол, содержащийся в спирте, помогает растениям преодолевать трудности и лишения роста и быстрее расти. Исследования показали, что 75% растений любых видов стойко перенесли двухнедельное отсутствие полива водой, если в почву и на ростки добавлялось незначительное количество чистого спирта. Если же растения лишить водного рациона, но спирт даже в минимальных дозах не давать, то выживают лишь 5% растений.

Дело в том, что этанол замедляет процесс испарения жидкости из растений и тем самым способствует увеличению их сопротивляемости неблагоприятным природным условиям и активному росту. Таким образом, применение спирта должно помочь преодолевать печальные последствия засухи. Сам по себе этанол дёшев, хорошо хранится, удобен в перевозке. Вопрос, конечно, в том, как обеспечить безопасность работников, среди которых, наверняка, найдутся желающие проверить качество спирта на вкус, прежде, чем использовать его по назначению. Но если удастся найти решение этой проблемы, то спирт может серьёзно помочь в борьбе с голодом на планете. По меньшей мере, согласно результатам исследований центра RIKEN.