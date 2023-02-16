Марианская впадина, что скрывают её глубины?

Самое глубокое место на Земле, точнее, в мировом океане, о котором мы пока ещё мало, что знаем.

Самое глубокое место в океане — Марианская впадина. Её глубина — 11 километров, но что в ней находится, мы не знаем. Вдруг, там скрываются инопланетяне, которые запускают непонятные воздушные шары, которые люди успешно сбивают.

На самом деле, конечно, никаких инопланетных подводных баз в Марианской впадине нет, как нет и перехода в параллельное пространство из которого на Землю совершают налёты безумные роботы (хотя, кто знает, кто знает…)

Но само по себе самое глубокое место в океане – глубина Марианской впадины почти 11 километров – очень интересно. Глубины впадины практически не были исследованы, и никто до сих пор не знает, какие именно глубоководные создания населяют это царство абсолютной тьмы (абсолютной для человеческого глаза, конечно).

Самым таинственным явлением считаются странные и непонятные звуки, которые улавливают чуткие приборы, прослушивающие глубину Марианской впадины. Эти звуки не издаются постоянно. Например, за два ноябрьских дня 2014 года были зафиксированы 326 звуков, каждый из которых длинся примерно 3-4 секунды, на частоте от 38 герц до 8000 герц. В следующий раз такие же звуки были услышаны приборами в марте-апреле 2015 года. С тех пор звуки регистрируют регулярно, но не более двух-трёх дней в году. О чём идёт речь, понять пока невозможно. Среди теорий – призыв непонятных и неизвестных науке обитателей глубин, издаваемый в брачный период раз в году; звуки, издаваемые китами, причём они уходят в глубину, где отражаются от причудливых подводных гребней, преображаются и воспринимаются эхолотами, как звуки, возникающие на огромной глубине. На самом деле, в выдвигаемых теориях много слабых мест, но, повторим, мы очень мало знаем о Марианской впадине, чтобы найти разгадку. За последние полвека учёные организовали не более полдесятка исследовательских экспедиций. Автоматы обнаружили явное присутствие биологической жизни на глубине десять километров, включая обнаружение странных рыб, которые приспособились к жизни в условиях сильного давления, но мы и одного процента всех тайн мирового океана не знаем.

В настоящее время за исследование Марианской впадины взялось NASA. Казалось бы, где Космос, а где океанская глубина, но, по мнению учёных, изучение жизни и сопротивляемости её невероятным для нас давлениям поможет в понимании условий, существующих на Юпитере и других планетах-гигантах. Посмотрим, будут ли разгаданы тайны Марианской впадины в ближайшее время.