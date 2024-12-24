В Канаде пытаются разобраться с тарифами Трампа

Ключевые министры правительства премьер-министра Джастина Трюдо покидают свои посты, а оппозиционные силы и региональные власти намерены самостоятельно искать решение сложившейся проблемы.
Канадское либеральное правительство находится на грани кризиса, особенно после разрыва соглашения о сотрудничестве с парламентскими союзниками.
Ситуация обостряется: Трюдо подвергается давлению как извне, так и изнутри страны, где его популярность стремительно падает, что ставит под сомнение шансы его партии на следующих выборах.
Недавняя отставка министра финансов Христеи Фриланд, связанная с разногласиями по поводу ответа на угрозы Трампа, лишь усугубила положение.
Экономическая зависимость от США делает канадскую экономику уязвимой к любым торговым ограничениям.
Провинциальные власти и оппозиция ищут пути выхода из кризиса.
Лидер Консервативной партии Пьер Пуаливр критикует либералов и предлагает более твердую позицию в переговорах с Трампом, настаивая на необходимости показать силу перед новым президентом.
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