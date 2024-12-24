В Монреале были подожжены два автомобиля за последние сутки

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как в разных частях города были подожжены два автомобиля.

Первый поджог произошел в 10 часов вечера на открытой парковке Carrefour Langelier в районе Сен-Леонар.

“Пожарные взяли огонь под контроль, но автомобиль, который был сильно поврежден, был полностью уничтожен огнем”, – сказала Мариан Аллер Морен, представитель полиции Монреаля. “На месте происшествия есть признаки того, что это мог быть специальный поджог”.

Сообщений об арестах не поступало.

Затем, в 12:30, в службу спасения поступил звонок о возгорании автомобиля на открытой парковке возле плазы Кот-де-Неж в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас.

“Пожарные справились с возгоранием в первом автомобиле, но огонь повредил второй автомобиль, находившийся поблизости”, – сказал Аллер Морен. “Поскольку в настоящее время невозможно установить причину пожара, расследование было передано в отдел по расследованию поджогов”.

Ожидается, что все транспортные средства будут отбуксированы для осмотра.

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