Расследуется ограбление ювелирного магазина в Parc-Extension

Полиция расследует ограбление, которое произошло в ювелирном магазине в районе Парк-Экстенсион в субботу вечером.

По данным полиции, несколько человек намеренно врезались на внедорожнике в витрину магазина, чтобы совершить ограбление.

Представитель SPVM Сабрина Готье сообщила, что около 18:30 полиция получила сообщение в службу 911 о срабатывании сигнализации в магазине на улице Льеж, недалеко от проспекта Шампаньер.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили 27-летнего мужчину с травмами верхней части тела. Пострадавший был ранен во время стычки с подозреваемыми”, – сказал Готье.

Пострадавший – Гаганджит Сингх, владелец ювелирного магазина. Сингх был доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни, и впоследствии отпущен.

“На данный момент мы не знаем, сколько предметов было украдено или какова общая стоимость украденного имущества”.

Полиция сообщила, что подозреваемые скрылись с места происшествия до прибытия полицейских. Арестов произведено не было.

Расследование продолжается.

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