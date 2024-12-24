Пришло ли время расстаться с ипотекой?

Некоторые собственника недвижимости взяли ипотеку в 2022 или 2023 году под высокие проценты или под плавающие проценты и сегодня кусают пальцы по этому поводу

В связи со снижением процентных ставок все больше и больше собственников домов меняют банки, чтобы получить более выгодную ставку. Однако для них это означает нарушение их ипотечного договора, соответственно они заплатят большой штраф в несколько тысяч долларов. Окупится ли прерывание ипотеки с одним банком, чтобы перейти в другой?

Рассмотрим пример. Одна семья взяла кредит под плавающие проценты в банке BMO чуть более года назад. Контракт рассчитан на три года, поэтому ему осталось истечь 22 месяца.

Долг по ипотеке на сегодня 302 000$ под 6,34%, а штраф банка при разрывании с ним контракта составляет проценты по ипотеке за 3 месяца, или 5600$. Банк RBC им предлагает трехлетний кредит с фиксированной процентной ставкой под 4,5%.



К тому же банки, в которые они обращались, также предлагают скидки от 1000 до 1500$ на оплату услуг нотариуса. Общая экономия в 16 500$ , но нужно вычесть штраф в размере 5600$. Итак, экономия за оставшиеся 22 месяца составит для этой семьи 10 900$.К тому же банки, в которые они обращались, также предлагают скидки от 1000 до 1500$ на оплату услуг нотариуса. Расчет, который мы должны сделать по сути, заключается в том, чтобы решить во сколько обойдется оплата вашей ипотеки по текущей ставке в течение оставшейся части ее срока, по сравнению с тем, если вы уплатите свой штраф, но получите более низкую ставку за тот же срок.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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