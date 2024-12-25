С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитается и на Руси. «Солнцеворот», или «поворот солнца на лето» (25 декабря нового стиля), совпадающий с памятью святителя, называли на Руси «Спиридоновым поворотом». Особым почитанием пользовался святитель Спиридон в древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя.

25 декабря 1926 года после смерти императора Японии Ёсихито (императора Тайсё) на трон взошел его старший сын — 25-летний наследный принц Хирохито (29 апреля 1901 — 7 января 1989), провозглашенный 124-м императором Японии. Церемония восхождения на престол (Сокуи-но-Рей) состоялась в ноябре 1928 года в Киото.

Началом Афганской войны (1979-1989) – военного конфликта между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов («душманов»), с другой стороны, – принято считать 25 декабря 1979 года, когда начался ввод советских войск в Афганистан.

25 декабря 2016 года произошло трагическое событие, пополнившее список авиакатастроф в истории российской авиации. В этот день над Чёрным морем потерпел катастрофу самолёт Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Москва-Сочи-Латакия (Россия – Сирия).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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