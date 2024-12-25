Анна Чиповская и Владимир Яглыч — в комедии 2024 года “Любви не бывает?”

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Катя полностью разочаровалась в мужчинах, а Саша не может и дня прожить без новой женщины. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви — всего один шаг, даже если в любовь не веришь. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев комедию 2024 года “Любви не бывает?” на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

На eTVnet.com можно найти не только богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, но и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, а также мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы! Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Будут вопросы, звоните: +1 (855) 251 65 45! А пока подписывайтесь на eTVnet и включайте самые последние кино- и теленовинки, например, вот эти новинки недели.

Уродина

Вера Семенова — настоящая красавица, модель. Ни один мужчина не может устоять перед ней. И вскоре Вера встречает мужчину своей мечты — Олега, владельца модельного агентства. Он бросает к ее ногам все: драгоценности, наряды, деньги. Но блестящая жизнь заканчивается в один момент. Красавица превращается в уродину, когда неизвестный обливает ее кислотой. Вера приходит в себя в больнице, ее лицо обезображено. Олег тут же разрывает с ней отношения. Вера решает, что теперь будет всего добиваться сама. И во что бы то ни стало разыщет того, кто сломал ей жизнь.

Верить нельзя солгать

Лена — учительница начальных классов, замужем за бизнесменом Вадимом Кругловым. Ее счастье омрачает лишь отсутствие детей, но ни лечение, ни несколько попыток ЭКО не приносят результатов. Лена тяжело переживает неудачу и поначалу не замечает странностей в поведении мужа. Но вскоре понимает, что ее брак — ложь. Появляется соперница — Нина, любовница Вадима, готовая на все ради своей безумной любви.

Казачок

Родители отправляют школьника Степу на летние каникулы в деревню к бабушке. Здесь он вынужден отказаться от современных технологических благ и жить по правилам деревни. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа проваливается в колодец. Выбравшись наружу, он понимает, что оказался в настоящей казачьей станице 17-го века.

Бар МоскваЧики

Красотки-москвички отправились повеселиться в Питер, но неожиданно для себя на последние сбережения покупают там бар. “В нагрузку” к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто… Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердцами?

Миллион вопросов

Шоу с культовым телеведущим Дмитрием Дибровым, в котором он вернется к жанру интервью. Гостями мэтра станут люди искусства, звезды шоу-бизнеса, интернета и спорта, герои инфопространства, трендсеттеры поколения и легенды эпохи.

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