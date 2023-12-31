Интересные факты про Новый год

Новый год – это время, наполненное различными событиями истории, связанными с этим волшебным и теплым праздником. Сказки, вымыслы и особенно удивительные факты оживают вокруг него.

В 1843 году в Лондоне появилась первая новогодняя открытка. Сэр Генри Коул решил придумать что-то новое и оригинальное на Рождество. Раньше, как и многие другие, он отправлял письма друзьям, членам семьи и деловым партнерам. Но на этот раз он удивил всех праздничной поздравительной открыткой. Генри Коул заказал дизайн у художника Джона Колкотта Хорсли, которая представляла собой триптих.

На центральной панели размером 13 на 8,5 сантиметров была нарисована семья, поднимающая тост в честь праздника, а на боковых панелях открытки изображены сценки благотворительности. Внизу открытки можно было прочесть большую надпись «Веселого Рождества и Счастливого Нового Года». Генри Коул распечатал тысячу копий таких открыток.

Считается, что римляне изобрели новогодние подарки. Их идея была проста: как проведешь старый год, так и начнешь новый! Поэтому граждане по всей стране старались радовать друг друга подарками: сначала вкусной едой, а потом уже и деньгами. Древнеримский писатель Светоний писал о том, что император Октавиан Август каждый Новый год получал от сограждан сундук с деньгами.

В России начали украшать ёлки в середине XIX века. Сначала на елке вешали лакомства: конфеты, орехи в яркой упаковке, пряники, яблоки, овощи, хлебный мякиш в цветной тряпочке или, как альтернатива, кусочки сахара. На ветках горели свечи, а на верхушке елки стояла звезда. Блестящие шары появились только сто лет назад и возникли из-за того, что яблок не хватало.

Первый стеклянный ёлочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Местные стеклодувы выдули шары вместо яблок, когда у них закончились запасы фруктов к зиме. Промышленное массовое производство ёлочных украшений началось только в середине XIX века. Мастера выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом красили яркими красками.

Первая электрическая гирлянда появилась в США около 120 лет назад, спустя немного времени после изобретения лампочки. Елку у Белого дома украшали светящейся электрической гирляндой из разноцветных фонариков.