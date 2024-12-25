Квебек преуспевает в удержании иммигрантов, в то время как Атлантическая Канада испытывает трудности

Согласно новому отчету Статистического управления Канады, иммигранты все чаще предпочитают оставаться в Квебеке, но этого нельзя сказать о Атлантическом регионе, который продолжает терять вновь прибывающих.

Из всех иммигрантов, прибывших в Квебек в 2021 году, почти 94% все еще оставались в провинции год спустя – это на 8,8 процентных пункта больше, чем в 2018 году, когда количество вновь прибывших увеличилось.

Согласно отчету Statscan, наибольшее увеличение числа вновь прибывших, решивших остаться в Квебеке, произошло в экономической категории.

Кэтрин Хардес, доцент кафедры политологии Университета Монреаля, сказала, что отчет StatCan является приятной новостью для Квебека, потому что, в отличие от остальной части страны, правительство провинции контролирует поток экономической иммиграции.

“Это также вопрос конкуренции. Вы хотите, чтобы самые лучшие и талантливые остались, потому что, если вы инвестируете в них, если вы их отбираете, вы не хотите, чтобы они уезжали в Онтарио”, – сказала Хардес, который также руководит исследовательской группой ÉRIQA, изучающей иммиграцию в Квебек.

Десятилетия назад, когда уровень безработицы в Квебеке был намного выше нынешних 5,7%, иммигранты покидали провинцию гораздо чаще, отметила Хардес, заявив, что возможности трудоустройства и социальные программы являются ключом к удержанию вновь прибывших.

“Это действительно зависит от условий жизни и возможностей мигрантов. Это самый важный фактор для людей, переезжающих из одной провинции в другую”, – сказала она.

Учитывая, что последним данным уже несколько лет, Хардес признает, что изменения в политическом климате Квебека – правительство регулярно обвиняет иммиграцию в том, что она угрожает французскому языку, – и недавнее решение провинции заморозить несколько иммиграционных программ могут повлиять на будущие иммиграционные тенденции.

По ее словам, такие действия могут привести к оттоку иммигрантов, особенно учитывая, что другие провинции также являются мишенью для франкоязычных.

Квебек – не единственная провинция с высоким уровнем удержания иммигрантов. Онтарио лидирует по стране – 94,6% вновь прибывших, прибывших в провинцию в 2021 году, все еще оставались там год спустя.

В Британской Колумбии этот показатель составил 91,7%, а в Альберте – 89,5%.

Однако в Атлантической Канаде наблюдается разительный контраст.

В четырех провинциях в 2020 году было зафиксировано снижение показателей удержания иммигрантов в течение одного года по сравнению с 2021 годом.

В Ньюфаундленде и Лабрадоре было зафиксировано снижение на 14,1 процентного пункта, в Новой Шотландии – на 11,7 процентного пункта, на острове Принца Эдуарда – на 8,9 процентных пункта, а в Нью-Брансуике – на 2,2 процентных пункта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.