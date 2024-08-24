Гуляем по Монреалю: Единственный музей истории стоматологии в Канаде

Музей Евдора Дюбо — единственный в Канаде музей, посвящённый истории развития стоматологии.

Здесь рассказывается увлекательная история становления стоматологической науки в течение последних 300 лет.

Тур по комплексу отправит вас в путешествие по индустрии человеческой изобретательности, ведь именно благодаря инновациям произошла революция в области стоматологии.

Коллекция из более 1 000 предметов и книг музея включает в себя различные инструменты, приборы, оборудование и даже настоящие человеческие кости.

Вот некоторые из самых ярких выставочных экспонатов: ранний пример маски для общей анестезии, ужасно примитивный бур, воссозданный стоматологический кабинет 1867 года и рентгеновский аппарат 1920 года.

Музей Евдора Дюбо был основан в 1978 году для учебных целей, но коллекция продолжала расти и в итоге была открыта для публики.

Он назван в честь первого декана факультета стоматологии в Университете Монреаля.

Этот музей расположен в стоматологической школе при этом университете.

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