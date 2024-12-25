Санта-Клаус получил разрешение на полет в воздушном пространстве Канады

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, министр транспорта и внутренней торговли Анита Ананд сообщила, что она пообщалась со своими эльфами и изучила несколько ключевых документов, включая план полета Санты.
Ананд также встретилась с Сантой впервые с тех пор, как она стала министром транспорта.
“Министерство транспорта Канады работает над обеспечением безопасного и беспрепятственного передвижения по стране в этот праздничный период и желает всем канадцам безопасного и счастливого сезона отпусков”, – говорится в пресс-релизе.
24 декабря дети смогут следить за Сантой и его северными оленями на веб-сайте Североамериканского командования воздушно-космической обороны, где будет показан обратный отсчет времени до праздника, игры, музыка и многое другое. Сегодня исполняется 69 лет с тех пор, как Norad отслеживает Санту и его команду.
Каждый год не менее 100 000 детей звонят в Norad, чтобы узнать о местонахождении Санты. Еще миллионы следят за новостями онлайн на девяти языках, от английского до японского.
Эта традиция возникла во времена холодной войны после того, как ребенок случайно позвонил в Континентальное командование противовоздушной обороны, ныне Norad, и озвучил свой рождественский список пожеланий, положив начало ежегодной традиции.
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