Отец и сын сошлись в кулачном поединке во время хоккейного матча в Канаде

Во время матча в Канаде произошёл необычный кулачный поединок между отцом и сыном.

Крис Уэн и его 27-летний сын Тайлер сразились друг с другом на льду в рамках канадской любительской лиги в Саскачеване, представляя разные команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Драка завершилась победой 47-летнего Крис Уэна-старшего. Интересно, что незадолго до игры оба сделали совместное фото, а за их столкновением с трибун наблюдали члены их семьи.

Кулачный поединок между Крисом и Тайлером Уэнами стал настоящим событием для любителей хоккея. Оба игрока, представляя свои команды, вышли на лед с ясным намерением показать, что семейные узы не помешают спортивному соперничеству. Сразу стало очевидно, что эта встреча выйдет за рамки обычного матча – соперники не только страстно сражались, но и наслаждались моментом совместной игры, что добавляло особую атмосферу.

Драка, которая произошла во втором периоде, привлекла внимание не только зрителей на трибунах, но и многочисленных зрителей в социальных сетях. Фотографии с их совместным друзьем, сделанным до начала матча, мгновенно разлетелись по интернету, вызывая восхищение и улыбки. Видеть, как отец и сын выступают в роли противников, стало символом здорового духа соревнования и настоящей любви к хоккею.

В конечном счете, победа Крису добавила немало спортивных эмоций, однако оба игрока сошлись во мнении, что самое важное – это не победа, а возможность вместе проводить время на льду и разделять свою страсть к хоккею. В такой необычной форме они продемонстрировали, что даже в спортивных поединках всегда остается место для семейных ценностей.

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