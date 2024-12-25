Недвижимость : на Южном берегу Монреаля происходит что-то очень интересное !

Рынок недвижимости Южного берега находится на подъеме. В частности, на рынке многоквартирного жилья. И с учетом того, плотность населения будет расти в регионе, можно ожидать, что эта тенденция сохранится. Что же ожидает регион в ближайшие годы?

Уже сейчас строительство идет полным ходом на Южном берегу.

«Строительство-это действительно главный фактор на данный момент в недвижимости. Что касается многоквартирных домов на Южном берегу, то просто невероятно, сколько проектов выходит на первый план»,-подчеркивает Патрис Менар, президент и основатель PMML, компании, специализирующейся на коммерческой недвижимости.

По его оценкам, после того, как он пережил «два серьезных кризиса» – кризис изоляции и рост процентных ставок, – рынок недвижимости вступает в «горячую точку» в течение следующих 5-10 лет, в то время как потребности в жилье огромны, а процентная ставка снижается.

«Многоквартирный бизнес- это на 100% уверенность в том, что рынок, который находится на подъеме из-за недостатка предложения, и который будет продолжать значительно расти. Правительство, на всех оказывается социальное давление, чтобы они строили.», – говорит г-н Менар.

«Я думаю, что есть много строителей, которые привыкли занимать другие ниши, например, коммерческие или офисные, но теперь они также занялись многоквартирными домами», – говорит Кэролайн Блуэн, старший директор, директор по развитию бизнеса, рынок недвижимости, Desjardins компании.

«На бульваре Taschereau разыгрывается настоящая игра в Монополию. Возможности растут, и там еще есть доступная Земля»,-считает она. «Земля и, прежде всего, огромное количество зданий, которые необходимо построить. Boul taschereau, это лучший пример в Квебеке, где темпы строительства зданий на больших участках действительно минимальны, – говорит Патрис Менар

Аэропорт в St-Hubert:

«Мы очень недооцениваем влияние, которое может оказать на общество наличие аэропорта”,-г оворит он. С точки зрения пассажирских перевозок, но также и с коммерческой точки зрения, что, по его словам, придало бы «невероятную мощь Южному берегу».

“Представьте себе возможности на Южном берегу и куда мы можем пойти с этим. Я думаю, что важно работать сообща со всеми, чтобы мы могли прийти к хорошему социальному проекту для Южного берега. Я думаю, что Южный Берег находится в лучшем положении, чем где-либо в Квебеке»,-говорит он.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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