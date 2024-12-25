В Банке Канады считают, что удалось сдержать инфляцию

По мнению Управляющего совета Банка Канады, ситуация с инфляцией изменилась после нового снижения ключевой процентной ставки, сообщает The City News 23 декабря.

11 декабря Банк снова уменьшил ключевую ставку на 0,5 пункта, установив ее на уровне 3,25%, приближая к «нейтральному» значению, при котором ставка не оказывает влияния на замедление или ускорение экономического роста.

Кроме того, были снижены целевые показатели иммиграции, что должно создать дополнительное давление на экономику.

В настоящее время темпы роста экономики страны ниже ожидаемых, что заставляет Управляющий совет внимательно отслеживать экономические тенденции.

Члены совета отметили, что рассматривают возможность дальнейшего снижения процентной ставки, однако планируют делать это более осторожно, чтобы дать экономике время на адаптацию к изменениям.

Напомним, что в октябре экономика Канады показала рост на 0,3%, однако предварительные данные за ноябрь свидетельствуют о падении.

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