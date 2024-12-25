Сын Дональда Трампа разместил шутливый коллаж о покупке Канады, Гренландии и Панамского канала

Сын Трампа решил «подлить масла в огонь» и опубликовал у себя в соцсети пост, где изображается корзина в интернет-магазине

Эрик Трамп опубликовал в социальной сети X изображение, на котором Дональд Трамп с улыбкой смотрит на экран своего смартфона, открыв виртуальную корзину на Amazon Prime, заполненную Канадой, Гренландией и Панамским каналом с опциями бесплатной доставки и возврата.

В середине декабря Дональд Трамп высказал идею о присоединении Канады и Мексики к США, поскольку он не намерен больше их субсидировать.

Он также пообещал ввести 25-процентные тарифы на все товары из этих стран с первого дня своей инаугурации, если они не решат проблемы, связанные с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

Кроме того, Трамп заявил о намерении США купить Гренландию у Дании и пригрозил Панаме отобрать контроль над Панамским каналом, который соединяет два океана, утверждая, что эта страна не оценивает помощь США и обворовывает американские корабли.

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