Снегопад в Квебеке может привести к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям

В понедельник вечером были зарегистрированы многочисленные дорожно-транспортные происшествия, в первую очередь на автомагистралях 20, 40 и 15.
Во многих случаях инциденты привели к временному перекрытию полос движения.
По данным Министерства транспорта Квебека, по состоянию на утро среды большинство основных автомагистралей в южных провинциях все еще были покрыты снегом.
В некоторых местах видимость также может быть снижена, предупреждает министерство.
Ожидается, что в течение дня ситуация постепенно улучшится, и снегопад прекратится.
Согласно прогнозам Управления по охране окружающей среды и изменению климата Канады (ECCC), в южной и западной частях Квебека ожидается выпадение 10-15 сантиметров снега.
Большая часть осадков ожидалась ночью.
Наиболее пострадавшими от снегопада регионами стали Абитиби-Темискаминг, Отуа, Монреаль, Монтержи, Ланодьер, Лаурентидис, Мориси, Центр-дю-Квебек и Эстри.
Ожидается, что остаток праздничного дня будет и солнечным, и облачным, а небо прояснится до конца недели.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.