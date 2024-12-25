Снегопад в Квебеке может привести к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям

Жителям Квебека, путешествующим в дни Рождества, следует соблюдать осторожность, поскольку снегопад продолжится и ранним утром праздничного дня.

В понедельник вечером были зарегистрированы многочисленные дорожно-транспортные происшествия, в первую очередь на автомагистралях 20, 40 и 15.

Во многих случаях инциденты привели к временному перекрытию полос движения.

По данным Министерства транспорта Квебека, по состоянию на утро среды большинство основных автомагистралей в южных провинциях все еще были покрыты снегом.

В некоторых местах видимость также может быть снижена, предупреждает министерство.

Ожидается, что в течение дня ситуация постепенно улучшится, и снегопад прекратится.

Согласно прогнозам Управления по охране окружающей среды и изменению климата Канады (ECCC), в южной и западной частях Квебека ожидается выпадение 10-15 сантиметров снега.

Большая часть осадков ожидалась ночью.

Наиболее пострадавшими от снегопада регионами стали Абитиби-Темискаминг, Отуа, Монреаль, Монтержи, Ланодьер, Лаурентидис, Мориси, Центр-дю-Квебек и Эстри.

Ожидается, что остаток праздничного дня будет и солнечным, и облачным, а небо прояснится до конца недели.

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