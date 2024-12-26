С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День подарков (англ. Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

В этот день отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии.

26 декабря 1783 года Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье.

В июне 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию. В битве при Березине в ноябре большая часть его армии была уничтожена, а ее остатки были изгнаны с русской земли — 26 декабря 1812 года солдаты разгромленной наполеоновской армии перешли реку Неман, оставив пределы России. Как писал Кутузов, война «окончилась за полным истреблением неприятеля».

26 декабря 1825 года офицеры-декабристы (члены тайного общества) ещё затемно были в казармах и вели агитацию среди солдат. К 11 часам утра на Сенатской площади Санкт-Петербурга собралось около 3 тысяч восставших — солдаты Московского лейб-гвардии полка, части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа.

26 декабря 1898 года во Французской Академии наук Кюри сделали первое сообщение об открытии радия.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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