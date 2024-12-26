В каких районах острова Монреаль можно купить недорогие дома?

Есть ли в Квебеке еще доступные места для проживания ? За какую цену семья из Квебека может позволить себе купить дом ?

Хорошая новость: в Квебеке по-прежнему доступно множество объектов недвижимости для подавляющего большинства семейств. Ознакомьтесь с каталогом доступных домов в Квебеке, чтобы узнать, в каком городе может быть ваша следующая недвижимость.

Жизнь на острове слишком дорогая? Не везде! Сектор Tetreaultville на Востоке может привести к хорошей покупке.

Вы можете найти там дома за 350 000-500 000$, небольшие или подлежащие ремонту, а также красивые дома стоимостью от 600 000$. В настоящее время,т.е. в декабре 2024 года есть 7 домов на продажу от 370000$ до 495000$

За 579000 можно купить этот дом 2002 года с 4 спальнями и гаражом. До метро Honoré-Beaugrand можно доехать на автобусе за 15мин.

Возьмем другой район Rivière-des-Prairies. Сейчас там есть 14 домов на продажу от 300 000 до 500000$. На автобусе можно

доехать до станции Anjou. Этот дом 1996 года с 3 спальнями можно купить за 469000$:

Про другие районы в Монреале, где еще можно приобрести недорогие дома, я расскажу в следующей статье.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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