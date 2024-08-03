Книга дня сегодняшнего: Марина Королева «Верещагин»

Я – поклонник и потребитель хорошего чтива. Думаю, что те, кто меня знает, знакомы с сим фактом моей биографии, с этим моим увлечением и даже потребностью. Чтиво я выбираю просто: одно произведение классики, одно – современное. И так вот чередую.

Перечитав очередное неувядающее произведение Гоголя, я задумалась о чем-то современном. И стала читать в группах о литературе какие-то советы и рекомендации. И все что-то мне не подходило. Искала пару дней. И вдруг прочла такой отзыв: «Вы просто обязаны прочесть эту книгу, потому что многим она совсем не нравится!»

Действуя от противного, я заинтересовалась. Скачала и прочла. И теперь подпишусь под каждым словом вышеприведенной мною фразы. Ибо это совершенно нестандартное, но очень захватывающее чтиво.

В нем нет четких прорисовок характеров героев и остановок на каких-то конкретных событиях. Это музыкально-литературное произведение: “Кончерто гроссо”.

И в каждом аккорде – отголосок времени. События эпохи передаются через чувства героев – гениального профессора и бывшей абитуриентки консерватории. На фоне ломки старого и прихода нового – ощущение неизбежной разлуки. И это звучит настолько пронзительно, что у читающего просто-таки звучат аккорды этих душ в мозгах и в сердце!

И я согласна с многими людьми в том паблике, где я прочла об этой книге, что она не для 20-летних. Чтобы понять, как в 90-е годы минувшего века жили люди, нужно было это видеть и чувствовать. И собственно, жить в те времена.

Но герои лично меня влюбили в себя. Они живые и настоящие, хотя не отважились поверить в безусловную любовь, что было настолько пронзительно…

Да и вся книга – пронзительна! Поэтому, рекомендую, хотя она вам может и не понравиться. Марина Королева «Верещагин».

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