RCMP сообщает, что в мексиканском курортном городе убит сбежавший из Квебека мужчина

В Мексике погиб мужчина, разыскиваемый полицией провинции Квебек. М естные СМИ назвали это убийством .

Матье Беланжер находился в бегах с тех пор, как в 2022 году полиция провинции Квебек выдала ордер на его арест за незаконное хранение огнестрельного оружия.

По сообщениям СМИ Квебека, он также был связан с “Ангелами ада” и занимался незаконным оборотом наркотиков.

Мексиканские СМИ сообщают, что Беланжер был застрелен в субботу на парковке неизвестными на мотоцикле.

Он только что вышел из спортзала в курортном городке Плайя–дель–Кармен, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике.

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