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Новости RCMP сообщает, что в мексиканском курортном городе убит сбежавший из Квебека мужчина

RCMP сообщает, что в мексиканском курортном городе убит сбежавший из Квебека мужчина

Виктория Христова Дек 26, 2024 Новости, Происшествия Комментарии к записи RCMP сообщает, что в мексиканском курортном городе убит сбежавший из Квебека мужчина отключены 1 Просмотров

В Мексике погиб мужчина, разыскиваемый полицией провинции Квебек. Местные СМИ назвали это убийством.

 

Матье Беланжер находился в бегах с тех пор, как в 2022 году полиция провинции Квебек выдала ордер на его арест за незаконное хранение огнестрельного оружия.

По сообщениям СМИ Квебека, он также был связан сАнгелами адаи занимался незаконным оборотом наркотиков.

Мексиканские СМИ сообщают, что Беланжер был застрелен в субботу на парковке неизвестными на мотоцикле.

Он только что вышел из спортзала в курортном городке ПлайядельКармен, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике.

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