Запуск Santé в Квебеке привносит неопределенность в систему здравоохранения провинции

Sante Quebec начинает свою работу в воскресенье на фоне опасений по поводу сокращения бюджета и последствий для сферы услуг.

“Сейчас не лучшее время для прихода Sante Quebec”, – признал министр здравоохранения Кристиан Дюбе.

Новая корпорация Crown возьмет на себя управление системой здравоохранения провинции, заменив региональные органы здравоохранения, известные как CIUSSS, и уже сталкивается с трудностями.

Во время пресс-конференции в пятницу Дюбе признал, что сокращение расходов на здравоохранение на сумму 1,5 миллиарда долларов, вероятно, повлияет на качество услуг, но добавил, что провинция постарается “минимизировать” это.

Оппозиционные партии жаловались, что в каждом регионе Квебека уже были упразднены сотни вакантных должностей.

Агентству было поручено вернуться к сбалансированному бюджету, который министр назвал в четверг “не подлежащим обсуждению”.

Профсоюз CSN (Конфедерация национальных синдикатов) заявил, что ожидает хаоса в работе нового агентства.

“Дело не в том, что мы боимся потерять работу, потому что ее так не хватает, что все, вероятно, найдут себе место, но если вы не принимаете на работу [и вам все равно нужно предоставлять эти услуги], это повлияет на население”, – сказала президент CSN Кэролайн Сенневилл.

В 2018 году правительство Квебека обещало 90-минутное ожидание приема врача в отделении неотложной помощи. Но квебекская партия утверждала, что это далеко от реальности, с которой люди сталкиваются сегодня.

Доктор Кристофер Лобос сказал, что пока еще слишком рано говорить о том, какое именно влияние окажет Sante Quebec на ситуацию на местах.

“Если вы запишетесь на прием к врачу в понедельник, я не думаю, что вы заметите разницу. В понедельник я выйду на работу и буду делать точно то же самое, что и раньше”, – сказал Лабос.

Из всех мер, включенных в реформу здравоохранения, проводимую Дюбе, Сант-Квебек, пожалуй, является самой важной.

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