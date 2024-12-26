Новый закон может остановить “скрытый снос” в Ahuntsic-Cartierville

Все чаще раздаются призывы положить конец так называемым “скрытым сносам” в Ахунцик-Картьервилле.

В следующем месяце городской совет рассмотрит вопрос о необходимости сохранения домов, представляющих историческую ценность.

Член городского совета Джером Норманд говорит, что все дело в защите исторических зданий района.

“Это прекрасное место. Это старейшее место в Монреале после Старого Монреаля, поэтому нам есть что сохранить”, – сказал Норманд.

Муниципалитет надеется принять новый закон, который предотвратит изменение исторических зданий до неузнаваемости.

Хотя, по словам мэра, число случаев скрытого сноса зданий растет, есть один конкретный проект, который вызвал споры, — это проект нового строительства на Пелокин-авеню.

Он говорит, что эта проблема широко распространена в Монреале, в том числе и в районе Роузмонт.

“Они хотели сделать пространство более компактным, но в то же время понимали, что “обувные коробки” – маленькие одноэтажные здания, являются частью городской среды, характерной чертой района и так далее”, – сказал он.

С помощью организаций, занимающихся строительством объектов культурного наследия, район смог найти правильный баланс.

Чтобы предотвратить потерю еще большего числа исторических зданий, Ахунцик-Картьервиль хочет расширить свое определение сноса.

Демонтаж более 25% фасада, изменение более 50% здания или даже постепенная модификация в течение пяти лет будут считаться сносом в соответствии с новым законодательством.

Несанкционированный снос влечет за собой штраф в размере до 1 миллиона долларов.

Норманд объяснил, что финансовая гарантия в размере 10 процентов от стоимости недвижимости направлена на обеспечение соблюдения правил.

“Финансовая гарантия не будет предоставлена, если работы будут выполнены не так, как предполагалось”, – сказал он.

Жители выскажут свое мнение на общественных слушаниях, назначенных на 9 января.

Если все пойдет по плану муниципалитета, то подзаконный акт будет принят в феврале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.