Профсоюз работников детских садов достиг принципиального соглашения с Квебеком

Квебекский синдикат работников и сферы обслуживания (SQEES) в понедельник достиг принципиального соглашения с Квебеком относительно коллективного договора для своих работников по уходу за детьми.

SQEES, наряду с профсоюзом сталелитейщиков, которые оба связаны с FTQ, заявили в пресс-релизе, что соглашение в принципе будет представлено членам для принятия в январе 2025 года.

В декабре члены профсоюза объявили трехдневную забастовку, которая затронула в общей сложности 19 детских садов.

Сильви Нельсон, президент SQEES-FTQ, заявила, что в принципе удовлетворена соглашением.

“Мы хотели, чтобы нас признали, мы хотели, чтобы была признана наша работа, и мы хотели иметь возможность решать определенные вопросы”, – сказала она в интервью.

“Наш комитет по переговорам работал весь день сегодня [в понедельник], чтобы достичь принципиального соглашения”, – добавила она.

Срок действия коллективного договора для работников детских садов истек в марте 2023 года. Спор в основном касался заработной платы.

“Вместе с министром Сюзанной Рой я объявляю о заключении принципиального соглашения с двумя профсоюзами, связанными с FTQ, для более чем 730 работников по уходу за детьми”, – написала Соня Лебель, президент Казначейского совета, в посте на X в понедельник вечером. Она добавила, что она и министр Рой не будут давать комментариев до тех пор, пока члены Совета не проголосуют по соглашению.

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