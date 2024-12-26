Guzzo Group заявляет, что хочет защитить своих 500 сотрудников

Несмотря на то, что в настоящее время в группе компаний Guzzo царит суматоха, она заверяет своих сотрудников и клиентов в том, что ждет их в будущем году.

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, говорится, что Guzzo Group стремится “защитить почти 500 рабочих мест и сохранить средства к существованию наших сотрудников, которые являются сердцем Cinémas Guzzo”.

Несколько дней назад ежедневная газета La Presse сообщила о решении суда высшей инстанции о ликвидации компании и о продаже ее активов для погашения задолженности перед кредиторами.

Группа Guzzo, однако, сохраняет контроль над операциями в своих аудиторских кабинетах.

“Последние несколько месяцев были отмечены обострением проблем для нашей организации, что усилилось из-за значительного внимания средств массовой информации. Несмотря на это, мы полны решимости сосредоточить наши усилия на конкретных решениях”, – заявили в Guzzo Group. “Мы активно работаем над планом реструктуризации и восстановления, чтобы адаптироваться к растущим вызовам нашей отрасли”.

Группа сообщает, что ее кинотеатры работают “в полном объеме”, за исключением филиала Des Sources в Долларде-де-Ормо, который был закрыт с начала декабря.

“Наша цель остается ясной: перестроиться на прочном фундаменте и продолжать предлагать нашему сообществу исключительные развлечения”, – добавил Гуццо. “Мы по-прежнему полны решимости выполнять нашу миссию, проявляя устойчивость и инновации, и превосходно обслуживать наших клиентов”.

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