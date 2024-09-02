Гуляем по Монреалю: Сад скульптур Канадского центра архитектуры

Блестящий металлический стул опасно нависает над скоростным шоссе, а секция монреальского рядного дома демонстрирует гостям свою лестницу-язык.

Помпезный античный храм балансирует на узком постаменте, словно едет на одноколёсном велосипеде. Добро пожаловать в конструктивистский Сад скульптур Канадского центра архитектуры, созданный из бетона, меди и стали!

Этот небольшой парк, окружённый низкими стенами и скоростной автомагистралью в центральном районе Виль-Мари, тщательно благоустроен и продуман, чтобы помочь посетителям подняться по его пологому склону. Высокие бордюры очерчивают границы давно исчезнувших ферм. Большой бетонный фасад напоминает первый этаж Дома Шонесси, исторического особняка, также являющегося частью Канадского центра архитектуры.

В верхней части парка скульптуры шествуют вдоль линии горизонта, словно на ходулях. Анахроничные и немного нелепые, они представляют собой смесь материалов, форм и стилей — воплощённый в жизнь концептуальный альбом архитектора.

Из парка открывается вид на бывший промышленный район Сен-Анри, и скульптуры с постаментами игриво перекликаются с фабричными трубами, элеваторами и церковными шпилями.

Сад скульптур, открытый в 1990 году, был спроектирован монреальским художником и архитектором Мелвином Чарни, который потратил 10 лет на превращение островка безопасности между дорогами в парк. Чарни называл свои творения «аллегорическими колоннами» и видел в них синтез архитектуры, пейзажа и скульптуры. «Стулья установлены в небе для удобства воображения», — писал он.

Своими названиями, такими как «Обелиск-дымоход» и «Храм-бункер», скульптуры отсылают к постоянно меняющемуся городскому пейзажу и архитектуре Монреаля. Этот общественный парк расположен на эспланаде Эрнест-Кормье, к югу от бульвара Рене-Левеск, между улицами Фор и Сен-Марк. Ближайшая станция метро — «Жорж Ванье». Сад скульптур находится через дорогу от Канадского центра архитектуры, но для его посещения не требуется платить за вход.

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