С наступающим Новым 2025 годом и Рождеством!

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья Канадской Медиа Группы!

Вот и подкрался 2025 год!

Как же быстро летит время, когда мы вместе! От всего нашего дружного коллектива спешим поздравить вас с Рождеством и наступающим Новым годом!

Этот год был как американские горки – то вверх, то вниз, но мы прокатились на них вместе, и это было здорово!

Спасибо вам огромное за то, что были с нами на каждом повороте. Ваша поддержка для нас – как горячий кленовый сироп на душу!

Мы так рады, что наша большая семья – “Деловой Монреаль”, Radio Recall, wemontreal.com, wejoin.ca и “Весь Монреаль” – стала частью вашей жизни.

Это как пять разных блюд на праздничном столе – каждое по-своему вкусное!

В новом году желаем вам:

Счастья столько, сколько снега в Квебеке зимой ❄️

Успехов больше, чем кленовых листьев осенью 🍂

Любви теплее, чем летнее солнце в Монреале ☀️

Пусть ваши дома будут уютнее берлоги канадского бобра, а сердца – горячее, чем свежеиспеченный багет из монреальской пекарни!

Мы обещаем и дальше радовать вас интересными проектами. Давайте сделаем 2025 год незабываемым вместе!

С наилучшими пожеланиями и огромной благодарностью за ваше доверие,

Ваша любимая команда Канадской Медиа Группы