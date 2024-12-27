С наступающим Новым 2025 годом и Рождеством!

Дорогие друзья Канадской Медиа Группы!
Вот и подкрался 2025 год!
Как же быстро летит время, когда мы вместе! От всего нашего дружного коллектива спешим поздравить вас с Рождеством и наступающим Новым годом!
Этот год был как американские горки – то вверх, то вниз, но мы прокатились на них вместе, и это было здорово!
Спасибо вам огромное за то, что были с нами на каждом повороте. Ваша поддержка для нас – как горячий кленовый сироп на душу!
Мы так рады, что наша большая семья – “Деловой Монреаль”, Radio Recall, wemontreal.com, wejoin.ca и “Весь Монреаль” – стала частью вашей жизни.
Это как пять разных блюд на праздничном столе – каждое по-своему вкусное!
В новом году желаем вам:
- Счастья столько, сколько снега в Квебеке зимой ❄️
- Успехов больше, чем кленовых листьев осенью 🍂
- Любви теплее, чем летнее солнце в Монреале ☀️
Пусть ваши дома будут уютнее берлоги канадского бобра, а сердца – горячее, чем свежеиспеченный багет из монреальской пекарни!
Мы обещаем и дальше радовать вас интересными проектами. Давайте сделаем 2025 год незабываемым вместе!
С наилучшими пожеланиями и огромной благодарностью за ваше доверие,
Ваша любимая команда Канадской Медиа Группы