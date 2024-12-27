С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности исключительно совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности.

Русская Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане в 3 веке.

27 декабря 537 года константинопольский Храм Святой Софии был освящен. Почти тысячелетие он являлся главным храмом православного мира, а после захвата византийской столицы турками (1453) был превращен в стамбульскую мечеть Айя-София.

Решение о создании Международного валютного фонда, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) было принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. Эта дата сегодня и считается официальным днем создания МВФ.

27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано Постановление № 1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов», «в целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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