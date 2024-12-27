Журналист Хинкл назвал «прекрасной идеей» контроль США над Канадой и Гренландией

Установление американского влияния на Канаду и Гренландию может быть выгодным для Соединенных Штатов, обеспечивая доступ к важным ресурсам и контроль над арктическими морскими путями.

Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил американский журналист Джексон Хинкл.

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что контроль над Гренландией является «абсолютно необходимым» для страны.

Он также высказывал идею о возможности присоединения Канады к США как 51-го штата, утверждая, что это могло бы значительно снизить финансовые затраты для канадских граждан.

Хинкл считает, что идея передачи контроля над Гренландией и Канадой поддерживается теми, кто выступает за мирное сотрудничество с Россией.

Эти сторонники стремятся получить доступ к обширным ресурсам и эффективнее управлять северными морскими маршрутами, подобно тому, как это делает Россия.

Журналист находит эту концепцию весьма привлекательной, хотя и признает, что у многих сторонников неоконсервативной политики она вызывает неодобрение.

Сам Хинкл на протяжении многих лет отстаивает идею присоединения Канады к США.

Трамп также отмечал, что ежегодно Мексика получает от США 300 миллиардов долларов, а Канада – еще 100 миллиардов.

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