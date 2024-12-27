США, Канада и Мексика объединились для поддержки долларовой экономики

В качестве главного направлением рассматривается углубление торговых отношений между США, Канадой и Мексикой.
Создание нового рынка началось в 1992 году, когда было подписано Североамериканское соглашение о свободной торговле, в рамках которого планировалось снять большинство таможенных барьеров для товаров.
Общая территория США, Канады и Мексики составляет 21 миллион квадратных километров, а совместное население превышает 510 миллионов.
В случае объединения это создаст третий по величине потребительский рынок в мире, уступающий только Индии и Китаю.
Согласно заявлениям, США, Канада и Мексика демонстрируют совокупный номинальный ВВП в 31 триллион долларов, что представляет собой почти 30% от глобальной экономики.
Привлечение новых торговых партнеров должно способствовать увеличению использования доллара, делая новый рынок важным шагом для стимулирования инвестиций в эту валюту.
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