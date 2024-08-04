Чтиво сегодняшнего дня: Мадам д’Онуа- “Кабинет фей”













Кто был главным французским сказочником времен Короля-Солнце? Конечно, это Шарль Перро, ответим мы с полной уверенностью в своей правоте.

А вот современники Перро затруднились бы с однозначным ответом. Потому что была еще и мадам д’Онуа – блистательная, талантливая, знаменитая и скандальная. Так вот, сегодня немного о ней.

Жизнь ее сама по себе похожа на какую-то авантюрную сказку. Смотрите сами! В 15 лет Мари-Катрин, а именно так ее звать-величать, была выдана замуж за барона д’Онуа, пользовавшегося дурной славой гуляки и выпивохи.

Слава эта была полностью оправдана и через три года брака юная жена решила избавиться от мужа. Видимо, даже в те далекие годы женщины были способны на такого рода «подвиги»…

Способ был выбран вроде бы надежный – она обвинила барона в оскорблении короля. Казалось, всё сделано! Сейчас барона предадут всем самым страшным мукам и ужасам… Однако, же… Но барон сумел оправдаться, и жизнь баронессы повисла на волоске – за клевету полагалась казнь. Все-таки пословица о рытье ямы другому была актуальна уже тогда. Мари-Катрин спасается бегством и покидает Францию на долгих 15 лет. Потом король наконец помиловал ее, и она вернулась в Париж. А еще через какое-то время оказалось, что в салоне мадам д’Онуа кипит литературная жизнь.

Баронесса пишет книги о своих приключениях и путешествиях, ими зачитываются, к ней приходят знатные гости. Из беглянок в даму высшего света – вираж, достойный аплодисментов, не так ли?

В конце XVII века мадам д’Онуа переключается на сказки. В 1697 году она издает четыре тома “Волшебных сказок”, а еще через год сборник “Новые сказки или модные Феи”.

Шарль Перро со своими “Сказками матушки Гусыни” опередил ее всего на несколько месяцев. Но для читающей публики эти книги стали доступны практически одновременно. На Париж обрушилась лавина сказок – читай не хочу! И Париж читал все подряд. Вот бы вернуть и перенести сюда эти благодатные годы!

Трудно сказать, кто в тот момент был популярнее – Шарль Перро или мадам д’Онуа. Но слава Мари-Катрин продержалась недолго, а вот сказки Перро все набирали и набирали очки, пока совершенно не затмили произведения мадам беглянки. Напоследок, хочу порекомендовать вам ряд неплохих сказок: “Лесная лань”, “Барашек”, “Белая кошка”, “Голубая птица”, “Красавица Золотые Кудри”, “Золотая ветвь”. Захотите прочесть – поищите их!

Сказки Мари-Катрин Ле Жумель де Барнвиль д’Онуа (какое длинное и красивое имя-то!) красочны и увлекательны. В них силен фольклорный фон, но при этом они изобилуют литературными аллюзиями. Во многих из этих текстов важен элемент пародии и иронии. Сказки у мадам д’Онуа длиннее, чем у Шарля Перро, композиция их сложнее, некоторые из них сродни роману. При этом, подобно сказкам Перро и других современников, они снабжены стихотворными моралями. Приятного чтения!