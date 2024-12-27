Экономика Канады выросла на 0,3% в октябре

Основным двигателем этого увеличения стал сектора нефти и газа, где объемы добычи возросли на 3,1%. Принимая во внимание общий рост в горнодобывающейIndustrie и карьерах, этот показатель составил 2,4%.

Обрабатывающий сектор также демонстрировал улучшение, увеличившись на 0,3% после четырех последовательных месяцев спада. При этом производство товаров выросло на 0,9%.

Предварительные данные за ноябрь указывают на незначительное снижение ВВП на 0,1%.

«Несмотря на колебания, наблюдающиеся в месячном выражении, экономика в четвертом квартале остается несколько ниже прогнозов Банка Канады и ниже своего долгосрочного потенциала», — приводит слова старшего экономиста CIBC Эндрю Грэнтэма газета. Он также выразил ожидание, что Банк Канады снизит ключевую процентную ставку на 0,25 процентных пункта.

Напомним, что в декабре Банк уже уменьшил основную ставку на 0,5 процентных пункта до уровня в 3,25%.

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