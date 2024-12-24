Жители Монреаля подали петицию с требованием остановить расширение аэропорта Трюдо

Жители Монреаля, проживающие вблизи взлетно-посадочных полос, выступают против планов расширения международного аэропорта Трюдо, ссылаясь на опасения по поводу повышенного шумового загрязнения.

Группа граждан опубликовала петицию, призывающую федеральное правительство заблокировать проект, целью которого является размещение миллионов дополнительных пассажиров к 2028 году.

“Мы просыпаемся от шума самолетов, взлетающих в час ночи, в два часа ночи или приземляющихся посреди ночи”, – сказал Пьер Лашапель, президент группы компаний Les Pollues де Монреаль-Трюдо.

Администрация аэропорта, которая уже борется с перегруженностью, планирует расширить терминал, добавив больше выходов на посадку и увеличив зоны посадки и высадки пассажиров.

“На данный момент мы считаем, что количество самолетов, прибывающих в Монреаль, перешагнуло красную черту”, – сказал Лашапель.

В электронном письме Aeroports de Montreal (ADM) говорится, что увеличение количества пассажиров не обязательно означает увеличение количества самолетов в небе.

С 2011 года количество пассажиров на ADM увеличилось на 50%, количество рейсов сократилось на 15%. Агентство заявило, что это связано с более высоким коэффициентом загрузки и использованием самолетов большей вместимости.

ADM также работает над изменением критериев для ограничения времени взлета или посадки воздушных судов, основанных на уровне шума воздушного судна, а не на весе.

“Самолеты нового поколения намного тише, чем самолеты старого поколения. Сегодня некоторые небольшие реактивные самолеты, которые эксплуатируются без ограничений, более шумные, чем более новые самолеты, которые весят более 45 000 кг”, – говорится в сообщении ADM.

Лашапель сказал, что федеральное правительство должно нести ответственность за уровень шума от самолетов, и считает, что оно должно регулировать деятельность властей аэропортов.

“Подотчетности нет. И прозрачности тоже нет”, – сказал он.

Группа надеется, что жители, обеспокоенные шумом самолета, напишут своему члену парламента и подпишут петицию.

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