Жители Монреаля подали петицию с требованием остановить расширение аэропорта Трюдо

Группа граждан опубликовала петицию, призывающую федеральное правительство заблокировать проект, целью которого является размещение миллионов дополнительных пассажиров к 2028 году.
“Мы просыпаемся от шума самолетов, взлетающих в час ночи, в два часа ночи или приземляющихся посреди ночи”, – сказал Пьер Лашапель, президент группы компаний Les Pollues де Монреаль-Трюдо.
Администрация аэропорта, которая уже борется с перегруженностью, планирует расширить терминал, добавив больше выходов на посадку и увеличив зоны посадки и высадки пассажиров.
“На данный момент мы считаем, что количество самолетов, прибывающих в Монреаль, перешагнуло красную черту”, – сказал Лашапель.
В электронном письме Aeroports de Montreal (ADM) говорится, что увеличение количества пассажиров не обязательно означает увеличение количества самолетов в небе.
С 2011 года количество пассажиров на ADM увеличилось на 50%, количество рейсов сократилось на 15%. Агентство заявило, что это связано с более высоким коэффициентом загрузки и использованием самолетов большей вместимости.
ADM также работает над изменением критериев для ограничения времени взлета или посадки воздушных судов, основанных на уровне шума воздушного судна, а не на весе.
“Самолеты нового поколения намного тише, чем самолеты старого поколения. Сегодня некоторые небольшие реактивные самолеты, которые эксплуатируются без ограничений, более шумные, чем более новые самолеты, которые весят более 45 000 кг”, – говорится в сообщении ADM.
Лашапель сказал, что федеральное правительство должно нести ответственность за уровень шума от самолетов, и считает, что оно должно регулировать деятельность властей аэропортов.
“Подотчетности нет. И прозрачности тоже нет”, – сказал он.
Группа надеется, что жители, обеспокоенные шумом самолета, напишут своему члену парламента и подпишут петицию.
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