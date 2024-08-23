Гуляем по Монреалю: куда сходить туристу

Один из самых старых городов Канады, Монреаль бережно хранит историческое наследие и с гордостью демонстрирует его многочисленным путешественникам.

Обязательным пунктом в экскурсионном маршруте должно стать посещение церкви Нотр-Дам-де-Бонсекур. Она отличается необычным архитектурным стилем и богатым убранством внутренних помещений. Рядом с церковью располагается обсерватория, поэтому после осмотра старинных религиозных артефактов все желающие могут полюбоваться звездными просторами.

Рядом с церковью Нотр-Дам находится самая красивая площадь города, главным украшением которой служит памятник его основателя – поля Мезоннёва. Не менее прекрасной является площадь, названная именем королевы Виктории. Ценителям старинной архитектуры можно рекомендовать прогулку по кварталу Миль-Карре-Доре, здесь сохранились постройки самых разных эпох. В их числе стоит выделить дворец Меридит, выполненный в стиле итальянского Ренессанса.

Рядом находится резиденция Хью Аллана, а лучшим памятником испано-мавританского стиля по праву может быть назван особняк Кларенс-Сола. Обилие исторических памятников и невероятный контраст различных архитектурных стилей сделают прогулку по историческому кварталу захватывающим путешествием в прошлое.

Важной достопримечательностью является и Виндзорский вокзал. Он был построен в конце 19 столетия, с тех пор вокзал не проходил ни одной масштабной реконструкции. Любуясь прекрасным зданием, сложно предположить, что его возраст составляет более ста лет. Рядом с вокзалом располагается несколько современных небоскребов, что также создает оригинальный контраст.

Массу впечатлений доставит прогулка по живописному бульвару Сен-Жозеф, по обеим сторонам которого располагаются прекрасные особняки. Важнейшим экскурсионным объектом данного района считается церковь Младенца Иисуса Христа. В Монреале действует несколько десятков музеев, которые знакомят путешественников с историей и культурой города. Среди многочисленных культурных заведений внимания заслуживают Археологический и исторический музей Пуэнт-а-Кальер, а также Краеведческий музей Дэвида Стюарта.

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