Работники, помогающие бездомным в Монреале, чувствуют себя бессильными

Социальные работники, борющиеся с бездомностью в Монреале, говорят, что они чувствуют себя все более беспомощными, поскольку все больше людей вынуждены жить в палатках зимой.

Стефани Ларо работает с бездомными в городе на протяжении последних 20 лет. Обычно палатки начинают исчезать к декабрю, сказала она. Но в этом году все по-другому.

“Для меня это будет первый год, когда их будет так много, и когда будет не так много мест, куда можно пойти. К августу я начал обзванивать приюты, и они были переполнены каждый день. Раньше такого никогда не случалось”, – сказал Ларо.

Из—за понижения температуры в Монреале приюты для бездомных переполнены, а пункты обогрева, оборудованные стульями, а не кроватями, также переполнены. Бездомные бродят по станциям метро, в то время как другие спят стоя в круглосуточных ресторанах. Многие разбивают палатки, чтобы пережить зиму.

Ситуация уже стала смертельно опасной. 15 декабря в парке Монреаля был найден мертвым 55-летний бездомный мужчина. Власти полагают, что он мог умереть от переохлаждения.

Элисон Мейен-Маклин, которая в течение последнего десятилетия работала с бездомными в региональном управлении здравоохранения в ист-Энде Монреаля, сказала, что людям срочно нужна крыша над головой. По ее словам, обогревательные станции, которые чиновники установили в этом году, не удовлетворяют потребности, поскольку они предназначены только для того, чтобы держать людей в помещении в течение короткого периода времени.

В начале декабря правительство Квебека заявило, что оно предоставило приют 1000 бездомным жителям провинции, численность которых по состоянию на 2022 год составляла около 10 000 человек. Новый подсчет бездомных в Квебеке запланирован на январь 2025 года.

Лайонел Карман, министр социальных служб Квебека, сказал, что за очевидным сокращением расходов стоят организации, поддерживающие бездомных. Он также отметил важность государственной программы, которая предоставляет услуги в области психического здоровья и помогает людям найти жилье.

Для Мейен-Маклина жилищный кризис и кризис бездомности связаны воедино.

“На сегодняшнем рынке очень сложно вернуться на рынок жилья после того, как тебе отказали”, – сказала она, пояснив, что многие из них впервые оказываются бездомными. Некоторые, по ее словам, жили за счет социальной помощи и были выселены или потеряли работу.

“Каждый, кто работает с бездомными, ежедневно испытывает чувство беспомощности”, – сказала она.

Ларо сказал, что число бездомных резко возросло во время пандемии COVID-19, добавив, что картина бездомности изменилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.