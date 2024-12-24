Что открыто и что закрыто в Монреале в праздничный период

Что будет открыто и закрыто в праздничные дни

Вот список того, что открыто и закрыто на праздники в Монреале:

Закрыто:

Большинство федеральных офисов

Почта Канады (25, 26 декабря и 1 января)

Банки (25, 26 декабря и 1, 2 января)

Большинство провинциальных офисов

Ревеню Квебек

Большинство муниципальных учреждений

Муниципальный суд

Экоцентры

Открыто:

Алкогольное общество Квебека (SAN) и SAT Express (кроме 25 декабря и 1, 2 января)

Квебекское общество каннабиса (SQDC) (кроме 25 декабря и 1, 2 января)

Большинство торговых центров (кроме 25 декабря и 1 января)

Общественные рынки (кроме 25, 26 декабря и 1, 2 января)

Планетарий, Биодром, Инсектарий, Биосферный и Ботанический сад (кроме 24 и 25 декабря)

Каток Esplanade Tranquille

Прежде чем выходить из дома, ознакомьтесь с расписанием работы местных общественных центров, спортивных секций и библиотек.

Транспортное общество Монреаля (STM) работает по праздничному графику 25, 26 декабря и 1, 2 января.

Доступна адаптированная услуга трансфера, но пользователи должны сделать предварительный заказ как минимум за один день.

Транспорт Лонгея (RTL) работает по субботнему расписанию 24, 26, 31 декабря и 2 января, а по воскресеньям – 25 декабря и 1 января.

24, 26, 31 декабря и 2 января компания Société de transport de Laval (STL) будет работать по субботнему графику, а 25 декабря и 1 января – по сокращенному воскресному графику.

Réseau Express (REM) будет работать по воскресному расписанию 25, 26 декабря и 1 января.

Exo будет работать по воскресеному графику 25, 26 декабря и 1, 2 января.

Парковочные счетчики по-прежнему работают

Вывоз мусора, переработка отходов и другие мероприятия, которые обычно проводятся 25 декабря и 1 января, перенесены. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт вашего района.

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