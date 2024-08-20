Трамп обещает сократить госдолг США в случае своей победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сократить внешний долг страны в случае победы на выборах.

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сократить внешний долг страны в случае победы на выборах.

На митинге в Нью-Йорке 19 августа он заявил, что долг в 35 трлн долларов можно быстро уменьшить, задействовав нефтяные ресурсы страны.

В конце июля госдолг США достиг рекордных 35 трлн долларов.

На митинге в Нью-Йорке 19 августа Дональд Трамп сделал несколько заявлений.

Помимо обещания сократить внешний долг США, он также подчеркнул, что его администрация будет активно использовать нефтяные ресурсы страны для достижения этой цели.

Трамп также говорил о необходимости укрепления границ и депортации нелегальных мигрантов.

Он пообещал провести крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегалов и заявил, что мигранты “отравляют кровь нашей страны”.

Все это, конечно, может произойти, если Дональд Трамп в конце этого года будет избран очередным Президентом США.