Профсоюзы полны надежд, несмотря на нехватку школьного персонала в Квебеке

Президент CSQ Эрик Гинграс отправил луч надежды учителям и специалистам в области образования в преддверии нового учебного года, заявив, что нехватка персонала в Квебеке должна постепенно уменьшаться.

“Это отчасти благодаря 4000 классным руководителям, которые были привлечены для поддержки учителей во время последнего раунда коллективных переговоров, а также улучшению условий труда в целом”, – сказал Гинграс на своей традиционной пресс-конференции, посвященной возвращению в школу.

Президент Центрального профсоюза работников образования Квебека, который представляет 125 000 работников сферы образования, ожидает, что этот год будет таким же, как и предыдущий.

Он отказался вступать в перепалку с министром образования Бернардом Дрейнвиллем, который на прошлой неделе заявил, что по-прежнему не хватает 5700 учителей.

Президенты федераций CSQ, представляющие специалистов и вспомогательный персонал, подчеркнули, что также ощущается нехватка логопедов, психологов, школьных секретарей, специализированных работников и других специалистов.

Например, для вспомогательного персонала необходимо заполнить 1380 вакансий педагогов.

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