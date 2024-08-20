Работники железной дороги готовы к забастовке

В Канаде железнодорожные работники планируют начать забастовку в четверг.

Профсоюз Teamsters Canada Rail Conference, представляющий сотрудников Canadian National Railway и Canadian Pacific Kansas City, может объявить забастовку, если не удастся достичь соглашения по новому трудовому контракту.

Такая забастовка может вызвать серьёзные перебои в грузоперевозках по всей стране и негативно повлиять на торговые потоки между Канадой и США, сообщает MarketWatch.

По данным правительства, эти две компании ежегодно перевозят грузы на сумму около 400 миллиардов канадских долларов.

Члены профсоюза Teamsters подавляющим большинством голосов поддержали проведение забастовки. Teamsters Canada, крупнейший профсоюз в транспортно-логистической отрасли Канады, насчитывает более 130 тысяч членов.

Основное недовольство профсоюза связано с тем, что новые условия трудовых соглашений, предложенные компаниями, делают график работы сотрудников более непредсказуемым, что увеличивает риски, связанные с усталостью.

Представители железнодорожных компаний утверждают, что новые контракты не затрагивают график работы, но предусматривают “конкурентное” повышение зарплат.

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