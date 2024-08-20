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Новости В Монреале подожжен бизнес, полиция ищет улики

В Монреале подожжен бизнес, полиция ищет улики

Степан Артемьевский Авг 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи В Монреале подожжен бизнес, полиция ищет улики отключены 22 Просмотров

Предприятие в монреальском районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас, пострадало в результате поджога рано утром в понедельник.

 

Полиция Монреаля получила звонок в службу 911 в 2:20 ночи об инциденте на улице Жан-Талон недалеко от Виктория-стрит.

“Полиция быстро прибыла на место происшествия, пожар был потушен с помощью огнетушителей, но дым все еще ощущался”, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

Жители квартир, расположенных на верхних этажах поврежденного здания были эвакуированы из своих квартир, но вскоре смогли вернуться обратно.

“Ущерб, причиненный поджогом и огнетушителями, является значительным”, – добавляет Дюбюк. “Согласно предварительной информации, подозреваемый разбил витрину магазина, распылил горючий газ и поджег его”.

Затем подозреваемый скрылся с места происшествия. “Неподалеку от магазина была обнаружена канистра с бензином”, – отмечает Дюбук.

Сообщений о ранениях, нападениях и стрельбе не поступало, арестов не производилось.

Был установлен периметр безопасности, позволяющий следователям собирать улики.

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