Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Следующая пандемия не за горами?

Следующая пандемия не за горами?

Виктория Христова Авг 20, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Следующая пандемия не за горами? отключены 22 Просмотров

Канадские ученые предупредили о вирусе, который может вызвать масштабную пандемию.

 

Этот вирус, получивший гипотетическое название, имеет серьезные последствия для населения.

Модель, основанная на пандемии испанского гриппа 1918 года, предполагает, что эпидемии могут возникать волнами, каждая продолжительностью около двух месяцев, с перерывами от трех до девяти месяцев между ними..

Ожидается, что вирус вызовет массовые задержки и нарушения цепочки поставок продуктов питания и кризис в области здравоохранения..

На фоне растущей обеспокоенности в США создали постоянный офис для мониторинга готовности к пандемии, а официальные лица США уже несколько месяцев выражают обеспокоенность по поводу птичьего гриппа..

Эта потенциальная угроза подчеркивает необходимость усиления мер предосторожности и разработки комплексных планов реагирования на вспышки заболеваний, чтобы свести к минимуму их воздействие на общество.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*