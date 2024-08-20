Следующая пандемия не за горами?

Канадские ученые предупредили о вирусе, который может вызвать масштабную пандемию.

Этот вирус, получивший гипотетическое название, имеет серьезные последствия для населения.

Модель, основанная на пандемии испанского гриппа 1918 года, предполагает, что эпидемии могут возникать волнами, каждая продолжительностью около двух месяцев, с перерывами от трех до девяти месяцев между ними..

Ожидается, что вирус вызовет массовые задержки и нарушения цепочки поставок продуктов питания и кризис в области здравоохранения..

На фоне растущей обеспокоенности в США создали постоянный офис для мониторинга готовности к пандемии, а официальные лица США уже несколько месяцев выражают обеспокоенность по поводу птичьего гриппа..

Эта потенциальная угроза подчеркивает необходимость усиления мер предосторожности и разработки комплексных планов реагирования на вспышки заболеваний, чтобы свести к минимуму их воздействие на общество.

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