Чтиво выходного дня: о Николае Васильевиче Гоголе

Июнь, всё вокруг такое ярко-цветущее, красивое, легкое! Природа улыбается солнечными лучами и радует поистине летней погодой. Что в такое время хочется прочесть? Верно! Такое же яркое, красочное, запоминающееся! Мой выбор пал на гоголевский сборник.

Без чтения я как-то совсем не могу. Помните, у Олеши: «Ни дня без строчки». Он, правда, говорил о писательском труде так. А у меня вот – такой же читательский девиз.

Июнь, всё вокруг такое ярко-цветущее, красивое, легкое! Природа улыбается солнечными лучами и радует поистине летней погодой. Что в такое время хочется прочесть? Верно! Такое же яркое, красочное, запоминающееся! Мой выбор пал на гоголевский сборник.

Читанный-перечитанный, знакомый-презнакомый, а вот все равно, что-то новое, да открывается, да находится, да цепляется и обдумывается немного погодя. Так и вот в эти дни со мной происходит.

И прежде всего, в этот раз я озадачилась обдумыванием имен и фамилий многих гоголевских героев. Ведь неспроста Николай Васильевич их нарекал именно так, а не иначе.

Ну, вот, например, Сквозник-Дмухановский. Два слова образуют его: сквозь, ну, или, скважина. И малоросское слово «дмуха», образованное от глагола «дмить». Что такое «сквозь» или «скважина» – объяснять не нужно. А вот второе слово может многим и неизвестно. Хотя, известно, но в другой своей форме. Вы все знаете слово «надменный». Так вот слово «дмить» – его родственник. Оно означает – «быть напыщенным, надменным, чванливым».

Вот вам и Сквозник-Дмухановский, герой, сквозь образ которого и является миру чванство и надменность. Но гоголевской прорухи он не избежал. Видимо, где-то скважина была, чрез которую его и развели, как ребенка. Бывает…

Давайте возьмем Шпекина, почтмейстера. Также, знаете ли, любитель почитать. Только в отличие от меня, его привлекает исключительно чужая корреспондения, до которой мне никогда дела не было. Видимо, его «начитанность» и помогла ему, распознать фиктивность ревизора. Хотя, кто знает. Но вот фамилия его происходит совсем не от слова «шпик», как думают многие. Нет, тут другое слово имеет место быть: шпень. Это обоюдоострый гвоздик по-украински. Мы же знаем производный от него глагол: шпынять, то есть едко или даже зло труниться, надсмехаться над кем-либо.

Возьмем героев другого произведения. Вот, например, Акакий Акакиевич – «смирение в квадрате». Но Гоголь нам ярко показывает, как смирение, замечательная добродетель, при полном отсутствии каких-то действий со стороны человека, его желания жить и нести пользу миру, трансформируется в грех уныния. Хотя в этом деле виновный находится очень быстро – его старая шинель. Ну, а что же еще?

Кстати, слово «шинель» было заимствовано из французского языка три века тому назад. Первоначально оно означало «гусеница» и происходило от латинского canicula. Одежду стали так называть из-за «гусеничной» формы нашивки галунов или тесьмы. Вот вам и Акакий Акакиевич во всей красе – смирение, дошедшее до апатии, облаченное в гусеничный костюм. Молодец все же Гоголь: едко, метко, ярко!

Возьмем еще одно произведение. Один из его героев Хома Брут. Его имя и фамилия подобраны с глубоким смыслом. Хома — это религиозное начало, так звали одного из учеников Христа — Фома, если по-русски. А вот Брут, как известно, убийца Цезаря и отступник. И Брут победил в нем Фому. А Фома ведь с древнееврейского означает «близнец». Вот у Хомы Брута и нарисовалась двойственность натуры.

Говорить можно долго и приводить массу примеров. Помните, у Пушкина: «Что в имени тебе моем?». А как выясняется – очень много, стоит лишь задуматься и поискать этимологию. А вообще – интересно. Меня увлекло.

Как и давным-давно увлек Гоголь. Поэтому, перечитывать и наслаждаться им периодически – настоятельно советую и рекомендую! Ибо, над кем смеемся-то в итоге? Вот-вот…