Чиновники Монреаля знали, что водопроводная магистраль уязвима

Власти Монреаля продолжают анализ, чтобы выяснить, что привело к массовому прорыву водопровода, который вызвал сильное наводнение под мостом Жака Картье в прошлую пятницу утром.

“Это была невероятная сцена”, – заявила мэр Монреаля Валери Плант на пресс-конференции в понедельник. “Мы все видели воду, которая летела по воздуху”.

По словам городских властей, после инспекции, проведенной в 2018 году, им стало известно, что гигантский водопровод диаметром 84 дюйма “уязвим”.

“Согласно имеющейся у нас информации, мы хотели дождаться следующего этапа проверки, который был запланирован на конец осени”, – объясняет Шанталь Морисетт, отвечающая за городское водоснабжение.

По ее словам, преждевременный прорыв трубы свидетельствует о том, что коррозия была “более выраженной, чем мы ожидали”.

Тем временем мэр отмечает, что рабочие все еще осматривают прорванную трубу, которая обеспечивает водой весь ист-энд Монреаля.

“Это была трудная неделя для многих жителей по всему острову”, – отмечает она. “Мы искренне надеемся, что жители города смогут восстановиться настолько, насколько это возможно”.

В общей сложности, по словам Плант, 100 человек были вынуждены покинуть свои дома, 60 обратились за помощью к Красному Кресту, а 50 пострадали от наводнения в своих подвалах.

“Пожарные посетили их утром [в пятницу], чтобы эвакуировать в целях безопасности”, – сказала она. “Было весьма впечатляюще, что пожарные смогли откачать всю воду и очистить большую часть подвалов”.

Городские власти объясняют, что следующим шагом будет заказ деталей, необходимых для ремонта трубы.

Тем временем, по их словам, дороги, особенно на углу проспекта Де Лоримье и бульвара Рене-Левек, также будут отремонтированы, чтобы люди могли возобновить поездки на работу.

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