С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает пасмурный вторник. Утром 13°C, Днём 17°C, Вечером 14°C, облачно, кратковременные дожди. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашёл поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса. Он носит название Всемирный день лени.

Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара (World Mosquito Day). Но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. День комара — инициатива сэра Рональда Росса (англ. Ronald Ross, 1857-1932), британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. Основная задача Дня — привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомлённость людей о данной болезни и методах её профилактики, найти способы борьбы с ней.

20 августа 1721 года в Петергофе забили первые фонтаны и каскады. А торжественное открытие летней резиденции русских императоров состоялось два года спустя. В 1735 году в центре ковша началось сооружение фонтана «Самсон». Изначально, по замыслу Петра I, планировалось вдоль Морского канала соорудить 22 фонтана со скульптурным убранством на сюжеты басен Эзопа. Однако позже решили сделать фонтаны в виде ваз. В 1854–1860 годах обветшавшие вазы убрали и на их месте остались 14 фонтанных бассейнов. Сейчас их мощные струи образуют великолепную хрустальную колоннаду, ведущую к Большому каскаду.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!